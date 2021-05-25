Рязанцы пожаловались на горы мусора на территории «Есенинской Руси»

По их словам, в селе регулярно вывозят мусор из контейнеров, но оставляют свалку около баков. «Не первый месяц все завалено горами мусора. По этой дороге в живописную деревню въезжают дачники, гости из разных областей России, гуляют дети, рядом дома местных жителей. Сопровождают их соответствующий запах, мухи, а иногда перебегают дорогу крысы», — отметил автор сообщения.

Рязанцы пожаловались на горы мусора на территории «Есенинской Руси». О проблеме РЗН. инфо сообщили жители села Федякино Рыбновского района.

По их словам, в населенном пункте регулярно вывозят мусор из контейнеров, но оставляют свалку около баков.

«Не первый месяц все завалено горами мусора. По этой дороге в живописную деревню въезжают дачники, гости из разных областей России, гуляют дети, рядом дома местных жителей. Сопровождают их соответствующий запах, мухи, а иногда перебегают дорогу крысы», — отметил автор сообщения.