В Пронске опрокинулся скутер, водитель оказался в коме

Мужчина не справился с управлением, так как ехал на высокой скорости. Он вылетел на «встречку» и приземлился на твердом покрытии дорожного полотна.

В воскресенье, 23 мая, в Пронске опрокинулся скутер. Об этом пишет ИД « Пресса ».

ДТП произошло около 23 часов при въезде в Пронск за поворотом от магазина «Пятерочка». 50-летний водитель упал и получил серьезную черепно-мозговую травму.

По словам очевидцев, мужчина не справился с управлением, так как ехал на высокой скорости. Он вылетел на «встречку» и приземлился на твердом покрытии дорожного полотна. Асфальт из-за ремонта дороги сняли три недели назад.

Выяснилось, что бывший прончанин приехал домой в отпуск. По словам соседей, в прошлом году мужчина попадал в ДТП на скутере, он был пьян.

После происшествия водитель попал в реанимацию ОКБ с переломом ноги и в состоянии комы.

Пострадавшего доставили в Новомичуринскую межрайонную больницу, а затем перевезли в ОКБ.