Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
Новый вирус будет еще более заразным и смертоносным, чем нынешний. Гебрейесус считает, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Заявление он сделал в понедельник, 24 мая, на 74-й Всемирной ассамлее здравоохранения в Женеве, передает
По его словам, новый вирус будет еще более заразным и смертоносным, чем нынешний. Гебрейесус считает, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.