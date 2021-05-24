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Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
Новый вирус будет еще более заразным и смертоносным, чем нынешний. Гебрейесус считает, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Заявление он сделал в понедельник, 24 мая, на 74-й Всемирной ассамлее здравоохранения в Женеве, передает ТАСС.

По его словам, новый вирус будет еще более заразным и смертоносным, чем нынешний. Гебрейесус считает, что мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии.