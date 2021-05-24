По Рязанской области проехала колонна из 300 мотоциклистов

Колонна круизеров выехала из Новомичуринска на место общего сбора в Рязань, в ней было 300 мотоциклистов. Затем байкеры приехали на турбазу «Зеленый бор» в Солотчу, куда приехали водители из разных районов.

Новомичуринские мотоциклисты начали сезон. В субботу, 22 мая, прошла встреча рязанских байкеров, пишет ИД «Пресса».

Колонна круизеров выехала из Новомичуринска на место общего сбора в Рязань, в ней было 300 мотоциклистов. Затем байкеры приехали на турбазу «Зеленый бор» в Солотчу, куда приехали водители из разных районов.

«Я впервые участвовал в пробеге с „Ночными волками“, — рассказал новомичуринец Владимир Курицин. — Впечатлений много. Прокатились с ветерком. Хочу отметить, что остались самые лучшие впечатления от коллег по увлечению из других городов — культурные, отзывчивые, очень позитивные люди, многие были семьями, с детьми».

Водители отметили, что договорились сделать вместе мотопробеги по историческим местам Рязанской области, а если получится, то и по историческим местам страны.