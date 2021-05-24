Около Рязани погиб мужчина, катаясь на квадроцикле

Около Рязани погиб мужчина, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. В субботу, 22 мая, в Рязанском районе около деревни Секиотово 35-летний мужчина на грунтовой дороге не справился с управлением и перевернулся на квадроцикле, который его придавил. Водитель скончался на месте ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.