В 24 образовательных учреждениях Рязанской области продолжаются противоэпидемические мероприятия

В 24 образовательных учреждениях Рязанской области продолжаются противоэпидемические мероприятия. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает региональный оперштаб. На карантин из-за коронавируса закрыты классы и группы в пяти детсадах, 13 школах, трех ссухаз и трех вузах.