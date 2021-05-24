Назначен главврач рязанского бюро судебно-медицинской экспертизы

Приказ о назначении главврача подписали 24 мая 2021 года.

Главврачом бюро судебно-медицинской экспертизы Рязанской области назначили дениса Услонцева. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Приказ о назначении главврача подписали 24 мая 2021 года.

Денис Услонцев родился в 1981 году. Закончил лечебный факультет Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова в 2004 году. Московский институт экономики, менеджмента и права" специальность «Юриспруденция» закончил в 2009 году. Врач-судебно-медицинский эксперт, ранее работал заведующим отделом бюро судебно-медицинской экспертизы имени Д.И. Мастбаума.