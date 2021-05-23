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В Рязанском районе 1 июня откроют три общественных пляжа
В Рязанском районе планируют открыть три пляжа и 28 мест массового отдыха. Открытие намечено на 1 июня, сообщается в группе района «ВКонтакте».

В Рязанском районе планируют открыть три пляжа и 28 мест массового отдыха. Открытие намечено на 1 июня, сообщается в группе района «ВКонтакте».

Пляжи должны открыться на озере Ласковском, на территории ТРК «Окская жемчужина» в Полянском сельском поселении и на озере «Велье» в Алеканово.

Всего 13 поселений организуют на своей территории места массового отдыха и пляжи. Так, в Полянском, Мурминском, Подвязьевском сельских поселениях будут открыты по четыре таких места, три пляжа и мест массового отдыха заработают в Заборьевском сп, по два — в Варсковском, Заокском, Окском, Листвянском и Семеновском сельских поселениях. По одному месту массового отдыха планируется открыть в Дубровическом, Екимовском, Высоковском, Вышгородском сельских поселениях.

Без пляжей и мест массового отдыха на водоемах по-прежнему остаются такие поселения, как Дядьковское, Льговское, Искровское, Турлатовское и Тюшевское поселения.