В Рязани на хозяйку хаски напал питбуль

В Рязани в субботу, 22 мая, на хаски и ее хозяйку напал питбуль. Хозяин с собакой скрылись.

В Рязани в субботу, 22 мая, на хаски и ее хозяйку напал питбуль. Об этом сообщается в соцсетях.

По словам автора поста, инцидент произошел на улице Зубковой возле дома 31 около 21:00. Пострадавшие ищут хозяина питбуля.

«Питбуль порвал собаку хаски и ее хозяйку, покусал сильно. Хозяин с собакой скрылись. Приметы питбуля — темный окрас, на макушке по всей голове белая полоса, грудь белая».