В полиции проведут проверку после нападения питбуля на рязанку
В полиции проведут проверку по факту нападения питбуля на хаски и ее хозяйку в Рязани на улице Зубковой. Инцидент зарегистрирован.
В полиции проведут проверку по факту нападения питбуля на хаски и ее хозяйку в Рязани на улице Зубковой.
Инцидент зарегистрирован. Октябрьским ОМВД проводится проверка, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Напомним, о случае стало известно из соцсетей. В субботу, 22 мая, хозяйку хаски и ее собаку искусал питбуль. Хозяин собаки скрылся.