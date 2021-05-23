В полиции проведут проверку после нападения питбуля на рязанку

В полиции проведут проверку по факту нападения питбуля на хаски и ее хозяйку в Рязани на улице Зубковой. Инцидент зарегистрирован.

В полиции проведут проверку по факту нападения питбуля на хаски и ее хозяйку в Рязани на улице Зубковой.

Инцидент зарегистрирован. Октябрьским ОМВД проводится проверка, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Напомним, о случае стало известно из соцсетей. В субботу, 22 мая, хозяйку хаски и ее собаку искусал питбуль. Хозяин собаки скрылся.