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Рязанцы сняли видео во дворе дома, где собака покусала девочку
Рязанцы сняли видео во дворе дома на улице Быстрецкой, в котором пес покусал девочку. В кадр также попала бездомная собака, которая напала на ребенка.

Рязанцы сняли на видео двор на улице Быстрецкой, в котором пес покусал девочку. В кадр также попала сама бездомная собака, которая напала на ребенка.

Мужчина за кадром возмущенно комментирует, что две местные жительницы настаивают на безопасности собак. На видео одна из женщин беседует с человеком, который приехал отловить бродячих животных.

«У заброшенной стройки шли две девочки, и на них набросилась большая бело-бежевая собака. Они успели забраться на плиты, но одну девочку эта собака укусила пару раз за ногу, до крови. Девочки стали звать на помощь. Слава богу, мои родители были рядом! Скорая и полиция вызваны. Также приехал отлов животных, но им не дают ничего сделать две „сердобольные женщины“», — говорится в подписи к видео.

Напомним, случай произошел в воскресенье, 23 мая. Собака покусала 12-летнюю девочку, ребенка доставили в травмпункт. Мэр Рязани Елена Сорокина поручила своему заместителю Борису Ясинскому разобраться в инциденте.