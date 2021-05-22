В Рязани подростки избили ровесника за попытку угнать машину

В гаражном кооперативе на улице Бирюзова в Рязани избили подростка, который якобы пытался угнать автомобиль. По информации из соцсетей, это произошло в ночь на субботу, 22 мая.

В гаражном кооперативе на улице Бирюзова в Рязани избили подростка, который якобы пытался угнать автомобиль. По информации из соцсетей, это произошло в ночь на субботу, 22 мая.

Подростки устроили самосуд над своим ровесником, который, по их словам, пытался угнать ВАЗ-2106.

В УМВД по Рязанской области данный факт зарегистрирован. Полиция проводит проверку.