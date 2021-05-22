Для 4,5 тысяч выпускников рязанских школ прозвучал «Последний звонок»

В субботу, 22 мая, для выпускников рязанских школ прозвучал «Последний звонок». Губернатор Николай Любимов посетил торжественную линейку в школе № 14 с углубленным изучением английского языка.

В субботу, 22 мая, для выпускников рязанских школ прозвучал «Последний звонок». Губернатор Николай Любимов посетил торжественную линейку в школе № 14 с углубленным изучением английского языка. Любимов поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил педагогов и родителей за их труд, а также пожелал правильного выбора профессии выпускникам.

«Перед вами открываются совершенно разные пути. Хотелось бы вам пожелать, чтобы путь, который вы для себя изберете, был для вас верным, чтобы вы занимались всю жизнь любимым делом», — напутствовал губернатор. Он отметил, что школа № 14 входит в топ-500 лучших школ России.

«Знания, которые вы здесь получили, которые проверите на ЕГЭ, будут полезными и очень качественными. Потому что у вас серьезный, качественный, очень хороший педагогический состав», — выразил уверенность Любимов. Губернатор призвал выпускников не забывать своих учителей, школу и малую родину.

«Рязань развивается и будет развиваться. Здесь найдет себе применение человек любого труда, любой профессии, любой специальности. У нас в регионе сейчас много программ, которые поддерживают молодежь. Думаю, вам будет комфортно жить на своей родине. Вас здесь любят, вас здесь всегда будут ждать, вам здесь всегда рады. И, конечно, мы гордимся нашим молодым поколением, нашими выпускниками, теми, кто учился и учится в рязанской области», — заключил Любимов.

Школьной библиотеке губернатор подарил порядка 200 новых книг. Выпускники вручили букеты учителям и классным руководителям, после чего исполнили вальс, гимн школы и прощальную песню под гитару. Директор Виктор Гуськов также поздравил выпускников с окончанием последнего школьного учебного года. Он отметил, что среди них в этом году было 42 победителя и призера всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе, а также два лауреата заключительного этапа.

«Вы, уважаемые учащиеся 11а класса, одна из светлых страниц в истории нашей школы. Вы выковали в этом году столько удивительных побед для нашей школы и для города Рязани, и для Рязанской области, что это заставляет восхищаться и преклоняться перед вами», — сказал директор школы №14.

По данным министерства образования области, в этом году в регионе из школ выпустится более 4,5 тысяч одиннадцатиклассников и около 10 тысяч девятиклассников.