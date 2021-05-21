Женская и мужская команды стали первыми на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2021»

В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, поучаствовали спортсмены из Московской области, Санкт- Петербурга, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Иваново, Уссурийска, Новогорода, Белгорода. По результатам Кубка женская и мужская команды Рязанской области заняли 1 место.

21 мая состоялись заключительные состязания в рамках всероссийских соревнований по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2021». Соревнования проходили с 17 по 23 мая 2021 года на аэродроме «Протасово».

В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, поучаствовали спортсмены из Московской области, Санкт- Петербурга, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Иваново, Уссурийска, Новогорода, Белгорода. По результатам Кубка женская и мужская команды Рязанской области заняли 1 место.

В личном зачете рязанские спортсмены показали следующие результаты:

Среди мужчин

3 место Константин Волков

Среди женщин

1 место Влада Кривенко

2 место Ольга Мастафанова

3 место Юнона Цачева

Среди юниоров

1 место Антон Герасимов

2 место Иван Жаринов

3 место Анатолий Жуков

Среди юниорок