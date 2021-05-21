Женская и мужская команды стали первыми на всероссийских соревнованиях по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский кремль-2021»
В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, поучаствовали спортсмены из Московской области, Санкт- Петербурга, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Иваново, Уссурийска, Новогорода, Белгорода. По результатам Кубка женская и мужская команды Рязанской области заняли 1 место.
21 мая состоялись заключительные состязания в рамках всероссийских соревнований по парашютному спорту в точности приземления на Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2021». Соревнования проходили с 17 по 23 мая 2021 года на аэродроме «Протасово».
В традиционном Кубке ЦСПК, который проводится в Рязани с 1991 года, поучаствовали спортсмены из Московской области, Санкт- Петербурга, Пскова, Тулы, Улан-Удэ, Иваново, Уссурийска, Новогорода, Белгорода. По результатам Кубка женская и мужская команды Рязанской области заняли 1 место.
В личном зачете рязанские спортсмены показали следующие результаты:
Среди мужчин
- 3 место Константин Волков
Среди женщин
- 1 место Влада Кривенко
- 2 место Ольга Мастафанова
- 3 место Юнона Цачева
Среди юниоров
- 1 место Антон Герасимов
- 2 место Иван Жаринов
- 3 место Анатолий Жуков
Среди юниорок
- 1 место Влада Кривенко