В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу
Возбуждено уголовное дело, со слов школьницы составлен фоторобот подозреваемого.
В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу. Об этом
Инцидент произошел утром в четверг, 20 мая, в Балашихе. 17-летняя девушка отправилась на пробежку к Мазуринскому озеру. В лесополосе на десятиклассницу напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, изнасиловал ее.
О произошедшем полиции рассказал отец девочки. Правоохранители, устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы. Возбуждено уголовное дело, со слов школьницы составлен фоторобот подозреваемого.