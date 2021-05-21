В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу

Возбуждено уголовное дело, со слов школьницы составлен фоторобот подозреваемого.

В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу. Об этом пишет Life.

Инцидент произошел утром в четверг, 20 мая, в Балашихе. 17-летняя девушка отправилась на пробежку к Мазуринскому озеру. В лесополосе на десятиклассницу напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, изнасиловал ее.

О произошедшем полиции рассказал отец девочки. Правоохранители, устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят экспертизы. Возбуждено уголовное дело, со слов школьницы составлен фоторобот подозреваемого.