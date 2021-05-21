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Мэрия предупредила о рейдах по улицам Рязани
Рейды организованы для пресечения нарушений среди несовершеннолетних. Также во время них на улицах будут искать детей, находящихся на улице без сопровождения взрослых.

В четверг, 20 мая, в Рязани прошли рейды в местах отдыха и досуга молодежи. Об этом сообщил сайт мэрии.

Там отметили, что рейды организованы для пресечения нарушений среди несовершеннолетних. Также во время них на улицах будут искать детей, находящихся на улице без сопровождения взрослых.

Во время рейда специалисты пообщались с подростками на бульваре Победы. Нарушений не нашли.