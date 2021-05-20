Найденных под Рязанью дохлых кур отправили в лабораторию

Тушки отправили в лабораторию, чтобы удостовериться, что они не заражены опасными заболеваниями. Также выехавшие на место специалисты выяснили, как мертвые птицы оказались там.

Тушки дохлых кур, найденных у дороги, соединяющей деревни Панферово и Мельгуново, отправили в ветлабораторию. Об этом пишет ИД «Пресса».

Тушки отправили в лабораторию, чтобы удостовериться, что они не заражены опасными заболеваниями. Также выехавшие на место специалисты выяснили, как мертвые птицы оказались там.

Оказалось, что машина, перевозившая биоотходы, сломалась и «потеряла» часть своего груза. Водитель не заметил этого и прибыл в ветсанутильзавод в Листвянке.

Работники ветсанутильзавода собрали тушки и отвезли их на завод. Птицы не были заражены.