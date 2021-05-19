В Рязанском районе обнаружили завернутых в мешки мертвых птиц

«Неприятное зрелище сегодня ждало жителей деревень Панферово и Сальково в Рязанском районе. Мертвые птицы, завернутые в мешки, были разбросаны по дороге и обочинам», — говорится в сообщении. Местные жители предположили, что туши везли на утилизацию на «Ветсанутильзавод», который располагается рядом.

В Рязанском районе обнаружили завернутых в мешки мертвых птиц. Об этом в среду, 19 мая, сообщает ГТРК «Ока».

«Неприятное зрелище сегодня ждало жителей деревень Панферово и Сальково в Рязанском районе. Мертвые птицы, завернутые в мешки, были разбросаны по дороге и обочинам», — говорится в сообщении.

Местные жители предположили, что туши везли на утилизацию на «Ветсанутильзавод», который располагается рядом. Как птицы оказались на обочине, выясняется.