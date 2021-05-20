Онколог рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

Среди симптомов он назвал немотивированное похудение, уплотнения, изменения родимых пятен.

Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, с какими симптомами нужно обращаться к врачу. Об этом передает РИА Новости.

Среди симптомов он назвал немотивированное похудение, уплотнения, изменения родимых пятен. Также такими показателями могут быть примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин. «Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу», — отметил Хатьков.