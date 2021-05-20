ГИБДД обратилась к рязанским родителям

Рязанцев предупредили, что дети могут попасть в опасность на дорогах. Родителей попросили разъяснить детям, где пересекать проезжую часть, обратить внимание на все скрытые «ловушки» на пути.

Госавтоинспекция Рязанской области опубликовала обращение к жителям региона.

Рязанцев предупредили, что дети могут попасть в опасность на дорогах. Родителей попросили разъяснить детям, где пересекать проезжую часть, обратить внимание на все скрытые «ловушки» на пути.

Также рязанцам порекомендовали объяснить детям, как передвигаться на велосипеде. В ГИБДД напомнили, что на проезжую часть могут выезжать подростки старше 14 лет. Дети, не достигшие этого возраста, могут передвигаться по тротуарам, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Родителей предупредили, что мопедами могут управлять только подростки старше 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». За нарушения грозят штрафы. Административная ответственность за них наступает также с 16 лет.

Кроме того, рязанцев попросили использовать автомобильные кресла для детей в машинах.