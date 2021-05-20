На Касимовском шоссе перекроют движение

Движение перекроют дорожных работ с 23:30 21 мая до 5:00 24 мая. Будет закрыт участок от пересечения с улицей Тимуровцев до пересечения с улицей Советской Армии.

На Касимовском шоссе перекроют движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют дорожных работ с 23:30 21 мая до 5:00 24 мая. Будет закрыт участок от пересечения с улицей Тимуровцев до пересечения с улицей Советской Армии. Далее с 24 по 31 мая проезд будут закрывать по ночам — с 23:30 до 5:00.

На время работ установят дорожные знаки.