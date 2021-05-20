В Центробанке раскрыли дизайн новых 100-рублевых купюр

На купюрах появятся контрастные цифры и надписи, а также е рельефные метки для незрячих людей. По цвету купюра будет напоминать нынешние 100 рублей, изменится оттенок.

Председатель Банка России Михаил Алексеев рассказал, как будет выглядеть новая банкнота номиналом в 100 рублей. Об этом он сообщил в интервью с « Российской газетой ».

На купюрах появятся контрастные цифры и надписи, а также рельефные метки для незрячих людей. По цвету купюра будет напоминать нынешние 100 рублей, изменится оттенок. Алексеев подчеркнул, что обновленные банкноты отличаются от тех, что используют в еврозоне.

Зампред Банка России объяснил, что у некоторых могут возникнуть ассоциации с евро их-за крупных цифр и более яркого оформления.

«Это общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами», — объяснил Алексеев.

Ранее стало известно, что на 100-рублевой купюре появятся объекты, расположенные на Красной площади, Шуховская башня, центр «Зарядье», а также здание МГУ на Воробьевых горах.