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В рязанских школах предложили ввести штатных психологов
Начальника управления образования и молодежной политики Дмитрий Филлипов отметил что ставки психологов и дефектологов будут вводится в том числе и за счет сокращения административно-управленческого аппарата.

В рязанских школах предложили ввести штатных психологов. Об этом стало известно на заседании социального комитета гордумы в среду, 19 мая.

По словам начальника управления образования и молодежной политики Дмитрия Филлипова, не во всех школах города работают психологи. Он отметил, что в данный момент ведется работа по их привлечению в учебные заведения.

«В школах нужны психологи и дефектологи. Ставки психологов будут вводиться в первую очередь. В том числе за счет сокращения административно-управленческого аппарат. Мы часто боремся с последствиями, вместо того, чтобы заниматься профилактическими работами», — заключил Филиппов.