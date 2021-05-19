В Рязанской области утонул 17-летний юноша

Юноша решил искупаться и пропал. Спасатели на берегу водоема нашли вещи молодого человека и начали искать его. Тело подняли из воды в 19:12

Во вторник, 18 мая, на озере в селе Инякино Шиловского района утонул молодой человек 2004 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Юноша решил искупаться и пропал. Спасатели на берегу водоема нашли вещи молодого человека и начали искать его. Тело подняли из воды в 19:12 .

Причины смерти уточняются.

Ранее появился список официальных пляжей и мест для купания в Рязани и окрестностях. Их открытие запланировано на 1 июня.