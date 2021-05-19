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В Рязанской области «электрик» обокрал пенсионера
В полицию обратился пожилой мужчина и сообщил, что у него их кошелька пропала пятитысячная купюра. Заявитель пояснил, что не сразу заметил пропажу.

В Спасском районе Рязанской области обокрали 72-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился пожилой мужчина и сообщил, что у него их кошелька пропала пятитысячная купюра. Заявитель пояснил, что не сразу заметил пропажу.

Племянница потерпевшего рассказала полицейским, что получает за родственника пенсию, а со всех денег снимает копии.

Оперативники выяснили, что несколько дней назад к нему в дом заходил мужчина, представившийся электриком. Хозяин пропустил в дом гостя, последний проверил проводку. Пенсионер смог только в общих чертах описать «электрика. Соседи смогли описать мужчину и сообщить полиции марку и номер машины, на котором приехал злоумышленник.

Автомобиль нашли. Владельцем оказался 27-летний житель Ивановский области, который приехал в Спасский район на заработки. При нем оказались деньги средства, в том числе пятитысячная купюра. Ее реквизиты которой совпали с копией, которую хранила родственница потерпевшего.

Злоумышленника задержали, похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 58 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.