В стоках «Водоканала» обнаружили высокое содержание аммиака, фенола и сероводорода

По результатам проверки МП «Водоканал города Рязани» привлекли к административной ответственности в соответствии с КоаП РФ.

В стоках «Водоканала» обнаружили высокое содержание аммиака, фенола и сероводорода.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора в декабре 2020 года провело проверку промышленных выбросов МП «Водоканала». В результате экспертизы были выявлены выбросы аммиака с превышением норматива в 114,5 раз и фенола с превышением в 164,1 раза.

В марте 2021 года в ходе плановой проверки 33 объектов «Водоканала» на двух канализационно-насосных станциях было выявлено превышение содержания сероводорода в 38,9 и 188 раз соответственно. Также превышение содержания сероводорода было установлено на КНС «Затинная» (в шесть раз) и КНС «Дядьково» (в 5,4 раза).

По результатам проверки МП «Водоканал города Рязани» привлекли к административной ответственности в соответствии с КоаП РФ. Предприятию вынесено предписание об устранении указанного нарушения.