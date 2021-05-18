В Рязанской области прошли похороны прокурора Светланы Евликовой

Женщину похоронили на кладбище недалеко от села Столпцы.

В Рязанской области прошли похороны прокурора Светланы Евликовой. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 18 мая, в Старожиловском районе простились с прокурором областной прокуратуры, младшим советником юстиции Светланой Евликовой.

Женщину похоронили на кладбище недалеко от села Столпцы.

Как сообщает издание, жители деревни Муняково на церемонии прощания говорили о Светлане Евликовой как о хорошем человеке.

Напомним, Светлана Евликова покончила с собой в воскресенье, 16 мая.

По факту гибели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).