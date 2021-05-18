В Рязани задержали двух злоумышленников, объявленных в федеральный розыск
Задержанных передали инициаторам розыска.
В Рязани задержали двух злоумышленников, объявленных в федеральный розыск. Об этом
В Октябрьском районе Рязани оперативники задержали 35-летнего жителя Пронского района. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Он пытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск.
В Скопинском районе задержали объявленного в федеральный розыск 40-летнего рязанца, который подозревается в краже и незаконном обороте наркотиков.
Задержанных передали инициаторам розыска.