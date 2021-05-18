Сорокина проверила еще две квартиры для рязанских детей-сирот

Сорокина сделала замечания поставщикам. В квартире на улице Энгельса по установке газового оборудования, на улице Керамзавода — на незначительные недочеты в отделке санузла: не установлена вентиляционная решетка и защитный плинтус между ванной и стеной.

Мэр Рязани Елена Сорокниа проверила две квартиры, предназначенные для рязанских детей-сирот. Одна из них находится на улице Энгельса, другая — улице Керамзавода.

На своей странице «ВКонтакте» мэр написала, что квартиры хорошие, находятся в районах с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. В квартирах сделан ремонт.

Сорокина сделала замечания поставщикам. В квартире на улице Энгельса по установке газового оборудования, на улице Керамзавода — на незначительные недочеты в отделке санузла: не установлена вентиляционная решетка и защитный плинтус между ванной и стеной.

Мэр пообещала, что комиссия примет квартиры только после исправления замечаний. Отдельно Елена Сорокина отметила, что ей понравился подъезд — стены и лестничные клетки чистые и ухоженные.

«Будущим новоселам будет радостно и приятно заходить в такой дом», — написала она.

Сейчас в Рязани уже закуплено 39 квартир и 12 сейчас находятся в стадии заключения контрактов, после чего их передадут детям-сиротам по договору найма жилого помещения.