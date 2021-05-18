Соцсети: в Скопине «КамАЗ» сбил насмерть велосипедиста
На пересечении улиц Высоковольтной и Карла Маркса «КамАЗ» с мусором сбил насмерть велосипедиста. Подробности аварии уточняются.
В Скопине «КамАЗ» сбил насмерть велосипедиста. Фото разместили очевидцы в соцсетях.
Информация о ДТП появилась во вторник, 18 мая. Очевидцы сообщают, что на пересечении улиц Высоковольтной и Карла Маркса «КамАЗ» с мусором сбил насмерть велосипедиста.
На месте работают экстренные службы.
Позже в полиции прокомментировали аварию.