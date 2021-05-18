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Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Скопине
Пресс-служба регионального УМВД сообщила подробности аварии.

Полиция прокомментировала смертельное ДТП в Скопине. Пресс-служба регионального УМВД сообщила подробности аварии.

Во вторник, 18 мая, в 12:40 в Скопине, около дома №247 на улице Карла Маркса, 37-летний водитель «КамАЗа» сбил велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб.

Проводится проверка.

Фото — ГИБДД по Рязанской области.

Напомним, ранее информацию о ДТП в соцсетях сообщили очевидцы.