Ради фотосессии в рязанский Мемориальный парк заехала «ГАЗель»

В соцсети говорится, что машина проехала на газон ради фотосессии. Судя по снимкам, съемочной группе приглянулось цветущее дерево.

В группе «Рязань» соцсети «ВКонтакте» появился пост, автор которого возмутился заехавшей в Мемориальный парк «ГАЗели».

В записи говорится, что машина проехала на газон ради фотосессии. Судя по снимкам, съемочной группе приглянулось цветущее дерево.

«В Мемориальном парке, кишат фотосессии (ничего против не имею на них). Но газели в центре так сказать парка, это я считаю беспредел!», — написал аноним (орфография и пунктуация авторские — прим. ред).

В комментариях порекомендовали позвонить в полицию.