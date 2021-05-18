Ради фотосессии в рязанский Мемориальный парк заехала «ГАЗель»
В соцсети говорится, что машина проехала на газон ради фотосессии. Судя по снимкам, съемочной группе приглянулось цветущее дерево.
В группе «Рязань» соцсети «ВКонтакте»
В записи говорится, что машина проехала на газон ради фотосессии. Судя по снимкам, съемочной группе приглянулось цветущее дерево.
«В Мемориальном парке, кишат фотосессии (ничего против не имею на них). Но газели в центре так сказать парка, это я считаю беспредел!», — написал аноним (орфография и пунктуация авторские — прим. ред).
В комментариях порекомендовали позвонить в полицию.