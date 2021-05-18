Полиция установила личность мужчины, напавшего на рязанку

Им оказался 44-летний житель дома №21 по улице Интернациональной.

Полиция установила личность мужчины, напавшего на рязанку. В пресс-службе УМВД по Рязанской области прокомментировали конфликт на улице Интернациональной.

После инцидента на место драки выезжали сотрудники полиции. Личность нападавшего мужчины установлена. Им оказался 44-летний житель дома №21 по улице Интернациональной. Девушка-водитель, на которую напал рязанец, написала заявление в полицию.

«По факту получения девушкой телесных повреждений и порчи автомобиля проводится проверка», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что во вторник, 18 мая, появилось видео, как мужчина напал на девушку за рулем.