В Рязани мужчина напал на девушку за рулем

На предоставленных кадрах, мужчина бьет по лицу девушку, а после начинает конфликтовать с автором видео. Нападавший был пьяным и пытался препятствовать проезжающим по двору машинам, крича, что «здесь ездить нельзя». «Когда ему сделали замечание, он накинулись долбить и нашу машину… девушка в шоке, наверное, уехала… мы вызвали полицию, все зафиксировали. Теперь просим откликнуться пострадавшую девушку», — рассказала очевидец.

В Рязани мужчина напал на девушку за рулем. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы. Инцидент произошел во вторник, 18 мая, во дворе дома № 21 на улице Интернациональной.

На предоставленных кадрах, мужчина бьет по лицу девушку, а после начинает конфликтовать с автором видео. По словам очевидцев, нападавший был пьяным и пытался препятствовать проезжающим по двору машинам, крича, что «здесь ездить нельзя».

«Когда ему сделали замечание, он накинулись долбить и нашу машину… девушка в шоке, наверное, уехала… мы вызвали полицию, все зафиксировали. Теперь просим откликнуться пострадавшую девушку», — рассказала очевидец.

Личность нападавшего установили.