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Николай Любимов вручил премии имени Уткина и открыл бюст академика в РГРТУ
Глава области вручил дипломы лауреатам премии в области науки и техники имени академии Уткина. Конкурс проводится в регионе ежегодно с 2002 года. Премии присуждаются за разработку новых технологий, техник и приборов, оборудования и материалов, которые удалось внедрить в производство. Также Николай Любимов открыл бюст академика в радиоуниверситете

Во вторник, 18 мая, губернатор Николай Любимов принял участие в торжественных мероприятиях, которые прошли в Рязанском государственном радиотехническом университете.

Глава области вручил дипломы лауреатам премии в области науки и техники имени академии Уткина. Конкурс проводится в регионе ежегодно с 2002 года. Премии присуждаются за разработку новых технологий, техник и приборов, оборудования и материалов, которые удалось внедрить в производство.

Глава региона поздравил лауреатов с заслуженными наградами и отметил, что каждый из них внес весомый вклад в инновационное развитие Рязанской области.

Также Николай Любимов открыл бюст академика в радиоуниверситете.

Справка

Владимир Федорович Уткин родился 17 октября 1923 года в поселке Пустобор Ерахтурского района Рязанской области. В качестве разработчика и руководителя научно-исследовательских работ он непосредственно принимал участие в создании современных ракет-носителей и космических летательных аппаратов. Являлся активным участником работ в области международного сотрудничества по исследованию и освоению космического пространства.