\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
24°
Срд, 19
23°
Чтв, 20
20°
ЦБ USD 73.7 -0.15 19/05
ЦБ EUR 89.91 0.25 19/05
Нал. USD 73.40 / 74.00 14:54
Нал. EUR 89.70 / 90.35 14:54
Новости
Публикации
Школьница особого назначения. После стрельбы в Казани РЗН.инфо устроил...
После случившегося в Казани губернатор Николай Любимов...
Вчера 15:03
4 175
130 граммов опасности. Из-за вредных производств рязанцы ежедневно рис...
Поскольку больше всего жалоб на состояние воздуха идет...
Вчера 12:49
2 678
Рентген для будущей квартиры. Как проверить жилье перед сделкой
Как проверить жилье перед сделкой? Эксперты рекомендуют...
15 мая 13:44
4 501
Дом-крокодил и площадь дяди Васи. Какие прозвища дают рязанцы городски...
Интересно, что прозвища, клички и псевдонимы есть не то...
13 мая 12:34
1
9 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
Покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Еще одним из способов обмана является акция 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

Россиян предупредили о необычном обмане на кассе супермаркета. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

По ее словам, один из самых распространенных способов обмана — лишний товар в чеке.

«Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — отметила она.

Эксперт добавила, что бывают ситуации, когда сканер не распознает штрих код, а затем дважды его списывает.

Бывает, что покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Еще одним из способов обмана специалист назвала акцию 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию 1+1, но в чек вносит две единицы товара», — пояснила эксперт. Она добавила, что покупатель оплачивает стоимость, а второй товар забирает себе продавец. Кроме того, иногда кассиры сканируют вместо накопительной карты клиента собственную.

Покупателям посоветовали сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы.