Названа новая схема обмана на кассе супермаркета

Покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Еще одним из способов обмана является акция 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

Россиян предупредили о необычном обмане на кассе супермаркета. Об этом сообщила агентству « Прайм » доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

По ее словам, один из самых распространенных способов обмана — лишний товар в чеке.

«Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — отметила она.

Эксперт добавила, что бывают ситуации, когда сканер не распознает штрих код, а затем дважды его списывает.

Бывает, что покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Еще одним из способов обмана специалист назвала акцию 1+1, когда два товара продаются по цене одного.

«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию 1+1, но в чек вносит две единицы товара», — пояснила эксперт. Она добавила, что покупатель оплачивает стоимость, а второй товар забирает себе продавец. Кроме того, иногда кассиры сканируют вместо накопительной карты клиента собственную.

Покупателям посоветовали сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы.