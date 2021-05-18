Названа новая схема обмана на кассе супермаркета

Россиян предупредили о необычном обмане на кассе супермаркета. Об этом сообщила агентству «
По ее словам, один из самых распространенных способов обмана — лишний товар в чеке.
«Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — отметила она.
Эксперт добавила, что бывают ситуации, когда сканер не распознает штрих код, а затем дважды его списывает.
Бывает, что покупателю добавляют в чек посторонний товар, неправильно выдают сдачу, сканируют неверный штрих-код. Еще одним из способов обмана специалист назвала акцию 1+1, когда два товара продаются по цене одного.
«Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию 1+1, но в чек вносит две единицы товара», — пояснила эксперт. Она добавила, что покупатель оплачивает стоимость, а второй товар забирает себе продавец. Кроме того, иногда кассиры сканируют вместо накопительной карты клиента собственную.
Покупателям посоветовали сверять чек с перечнем покупок, не отходя от кассы.