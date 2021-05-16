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После изменения политики WhatsApp появилась новая схема обмана
Мошенники стали использовать новую схему обмана, маскируясь под новые правила мессенджера WhatsApp, действующие с 15 мая. Злоумышленники начали рассылать пользователям сообщения с фейковой информацией.

Мошенники стали использовать новую схему обмана, маскируясь под новые правила мессенджера WhatsApp, действующие с 15 мая. Об этом сообщает «Газета.ru».

Злоумышленники начали рассылать пользователям сообщения с информацией, что для них мессенджер будет платным, если они не выполнят ряд условий. Например, надо переслать письмо 10 контактам, стоимость одного СМС — 0,01 евро.

Как пояснил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров, цель таких рассылок — массово распространить фейки среди пользователей. Это могут быть даже вирусы.

Напомним, с 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, информация о транзакциях и пользовании услугами, IP-адрес и другие. Те, кто не принял новое пользовательское соглашение, смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, сообщения станут недоступны.