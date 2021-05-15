С 15 мая стали действовать новые правила работы WhatsApp

В субботу, 15 мая, вступили в силу обновленные правила использования мессенджера WhatsApp. Пользователи с этого дня в течение нескольких недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функции их аккаунта ограничат.

В субботу, 15 мая, вступили в силу обновленные правила использования мессенджера WhatsApp.

Пользователи с этого дня в течение нескольких недель будут получать постоянные напоминания о необходимости принять условия до того, как функции их аккаунта ограничат.

Абоненты могут или принять новые условия использования, или экспортировать историю чатов и удалить свой аккаунт. После периода напоминаний мессенджер начнет блокировать звонки и сообщения пользователей, отказавшихся от нового соглашения, но точная дата не указывается.

Напомним, разработчики WhatsApp анонсировали, что сервис начнет делиться информацией с соцсетью Facebook. Новые правила должны были вступить в силу 8 февраля, но их внедрение перенесли до 15 мая.