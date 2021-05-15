В Рязани появится «Аллея семьи»

В сквере имени А. Александрова на улице Советской Армии высадят «Аллею семьи». Об этом сообщают организаторы акции.

В сквере имени А. Александрова на улице Советской Армии высадят «Аллею семьи». Это событие состоится во вторник, 18 мая, с 10:00. Об этом сообщается в Instagram организаторов акции.

В рамках акции «Посади дерево» лунки выкопают, предоставят весь необходимы инвентарь и поливочную машину представители управления благоустройства.

Организаторы проекта закупят саженцы и перчатки, сбор на это составит 700 рублей.

Присоединиться к социально-экологической акции в первую очередь могут супружеские пары, но на мероприятие ждут всех желающих.