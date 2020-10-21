\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
11°
ЦБ USD 77.78 -0.14 21/10
ЦБ EUR 91.56 0.25 21/10
Нал. USD 76.7 / 78.4 13:23
Нал. EUR 91.07 / 91.8 12:54
Новости
Коронавирус
Публикации
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
Вчера 16:45
3 041
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
Вчера 13:01
4 298
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
6 954
Решение проблемы или новая пробка? Минусы и плюсы реконструкции перекр...
Перекресток решили расширить, чтобы увеличить полосы.
18 октября 19:04
14 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Бывший кинотеатр «Родина» предложили передать Центру военно-патриотического воспитания
В здании планируется открыть коворкинг.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» предложили передать Центру военно-патриотического воспитания в Рязани. Этот вопрос подняли на заседании гордумы в среду, 21 октября.

Руководитель Центра Николай Петрушин пояснил, что в учреждении по данным прошлого года занимались более 5 тысяч человек. В здании планируется открыть коворкинг. Петрушин добавил, что ремонт они готовы сделать сами.

Глава администрации Юлия Рокотянская поддержала инициативу. Депутаты гордумы высказали мнение о том, что до окончательного решения нужно изучить программу организации, а также осмотреть здание.