Бывший кинотеатр «Родина» предложили передать Центру военно-патриотического воспитания

В здании планируется открыть коворкинг.

Здание бывшего кинотеатра «Родина» предложили передать Центру военно-патриотического воспитания в Рязани. Этот вопрос подняли на заседании гордумы в среду, 21 октября.

Руководитель Центра Николай Петрушин пояснил, что в учреждении по данным прошлого года занимались более 5 тысяч человек. В здании планируется открыть коворкинг. Петрушин добавил, что ремонт они готовы сделать сами.

Глава администрации Юлия Рокотянская поддержала инициативу. Депутаты гордумы высказали мнение о том, что до окончательного решения нужно изучить программу организации, а также осмотреть здание.