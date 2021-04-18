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WhatsApp в мае ограничит функции некоторым пользователям
Приложение WhatsApp в мае ограничит функции части пользователей. Те, кто до 15 мая не примет новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме.

Приложение WhatsApp в мае ограничит функции части пользователей. Те, кто до 15 мая не примет новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», — говорится в сообщении.

Абонентам предлагают либо принять новые условия, либо экспортировать историю чатов и удалить аккаунт.