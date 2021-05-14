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Задержан предполагаемый убийца 12-летней школьницы из Нижегородской области
Ранее мужчину судили за изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Подозреваемого опознали по скриншоту с мужчиной, который недалеко от места убийства попал на камеры видеонаблюдения.

Предполагаемого убийцу 12-летней школьницы из Нижегородской области задержали в городе Заволжье. Об этом сообщил Life.

Ранее мужчину судили за изнасилования и насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого опознали по скриншоту с мужчиной, который недалеко от места убийства попал на камеры видеонаблюдения. Кадры распространились в соцсетях.

Следователи также обратились к местным жителям для установления личности возможного очевидца трагедии, сообщило региональное СУ СКР.

Жителей поселка Балахнинского района и Нижегородской области, которые проезжали 13 мая 2021 года в период с 13 до 14 часов с видеоорегистраторами, а также жителей поселка Б. Козино (улица Скосырева, Серова, 1-я Лесная, Песочная, Воинская) с камерами видеонаблюдения на домах, попросили опознать велосипедиста, передвигавшегося по улице 1-я Лесная в сторону улицы Серова.

Всех, у кого есть информация, попросили обращаться по номеру телефона 8 +7 (920) 069-50-20. Напомним, в четверг, 13 мая, в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой девочка, а вечером ее тело обнаружили в лесопосадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».