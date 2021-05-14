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Видео: депутат Госдумы отчитал мэра Рязани Сорокину
Во время отчета Макарова многие комментаторы писали о дорогах, находящихся в ужасном состоянии в Рязани. Тема неремонтируемых и некачественно сделанных дорог одна из главных болевых точек рязанцев. На официальной странице мэра и в официальной группе администрации города почти под каждым постом появляются жалобы на ямы и ухабы, на грязь и мусор.

В пятницу, 14 мая, депутат Госдумы Андрей Макаров отчитал мэра Рязани Елену Сорокину на публичном отчете. Его транслировали в соцсетях.

«У нас люди говорят: какие у нас дороги… Глава Рязани, а какого вы 500 миллионов вернули в федеральный бюджет в прошлом году по кредиту, который у вас был. С какого перепугу? 500 миллионов у вас лишние были? Президент уже к тому времени, когда вы вернули [деньги], уже объявил о том, что мы проведем реструктуризацию — возвращать не надо будет», — заявил депутат.

Сорокина отметила, что не может прокомментировать ситуацию.

«Объяснить не смогу, потому что не знаю. Я уверена, мы не возвращали», — заявила мэр.

После этого Макаров отметил, что у него есть «свидетель» и попросил регионального министра финансов Марину Наумову прокомментировать ситуацию. Та подтвердила, что областной центр, действительно, вернул 420 миллионов по кредиту казначейства.

«Мы закон приняли, чтобы деньги не нужно было возвращать. Министр финансов знала об этом, у нее волосы дыбом встали, когда мы вернули эти деньги… Конечно, казначейство хочет, чтобы мы вернули деньги, но наверное надо научиться спорить с начальниками и говорить: „президент сказал: нет“», — отметил депутат.

Во время отчета Макарова многие комментаторы писали о дорогах, находящихся в ужасном состоянии в Рязани. Тема неремонтируемых и некачественно сделанных дорог одна из главных болевых точек рязанцев. На официальной странице мэра и в официальной группе администрации города почти под каждым постом появляются жалобы на ямы и ухабы, на грязь и мусор.

После покинувшего в марте свой пост «хозяйственника» вице-мэра Владимира Бурмистрова, жители областного центра ждали, что Сорокина обратит внимание на недовольство рязанцев и решит проблемы, появившиеся при своем заме. Однако этого не произошло.

Рязанцы в соцсетях стали предлагать мэру сложить полномочия и уволиться. Стоит отметить, что Елену Сорокину относят к так называемым ростовским ставленникам. Ее кандидатуру утвердили осенью 2019 года.