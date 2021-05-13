Опубликована переписка учительницы и восьмиклассников во время расстрела в казанской школе
Во время стрельбы класс был рядом в одном из кабинетов с 8 «А» классом, куда 19-летний Ильназ Галявиев зашел с оружием. Детей успокоила учительница: она посоветовала закрыть дверь, сидеть тихо и слушать учителя.
В сети появилась переписка учеников 8 «Б"класса казанской гимназии №175 с педагогом. Ее опубликовал Telegram-канал «
Во время стрельбы класс был рядом в одном из кабинетов с 8 «А» классом, куда 19-летний Ильназ Галявиев зашел с оружием.
Детей успокоила учительница: она посоветовала закрыть дверь, сидеть тихо и слушать учителя.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в школе в Казани. Погибли девять человек.
Его арестовали на два месяца.
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