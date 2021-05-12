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Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
Галявиев полностью признал вину в преступлении. На вопрос, страдает ли он тяжелыми заболеваниями, он ответил отрицательно.

Советский районный суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, на два месяца. Об этом передает РИА Новости.

Галявиев полностью признал вину в преступлении. На вопрос, страдает ли он тяжелыми заболеваниями, он ответил отрицательно. Он согласился с требованием назначить ему арест на время следствия.

Галявиеву предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статья 105 УК РФ). Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

По данным следствия, Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани. Девять человек погибли, еще 21 получил раны.

Ранее следователи сообщили о заболевании головного мозга стрелка.

Фото kazanfirst