Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе

Галявиев полностью признал вину в преступлении. На вопрос, страдает ли он тяжелыми заболеваниями, он ответил отрицательно.

Советский районный суд Казани арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, на два месяца. Об этом передает РИА Новости .

Галявиев полностью признал вину в преступлении. На вопрос, страдает ли он тяжелыми заболеваниями, он ответил отрицательно. Он согласился с требованием назначить ему арест на время следствия.

Галявиеву предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статья 105 УК РФ). Ему грозит срок вплоть до пожизненного.

По данным следствия, Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани. Девять человек погибли, еще 21 получил раны.

Ранее следователи сообщили о заболевании головного мозга стрелка.