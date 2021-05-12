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Следователи сообщили о заболевании головного мозга у казанского стрелка
Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медпомощью в связи с сильными головными болями. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

У 19-летнего Ильяса Галявиева, устроившего нападение на школу в Казани, диагностировали заболевание головного мозга. Об этом сообщили в СК России.

Галявиев не состоял на учете у психиатра и нарколога, но неоднократно обращался за медпомощью в связи с сильными головными болями. В прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Отмечается, что его состояние характеризуется неадекватным поведением, с начала года близкие также замечали у него агрессивность и вспыльчивость. Из-за этого следственные действия пока не проводятся полноценно.

Следователи установили, где молодой человек приобрел оружие, а также обстоятельства получения документов для этого.

В его месте жительства изъяли вещественные доказательства. По уголовному делу назначили больше 30 судебных экспертиз.

Следователи планируют предъявить Галявиеву обвинение, они направили ходатайство о заключении его под стражу.

Работу следователей в Казани лично координирует Александр Бастрыкин.

Напомним, молодой человек совершил вооруженное нападение на школу во вторник, 11 мая. Погибли девять человек.

Фото СК России