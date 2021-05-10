В Рязанской области в 22 образовательных учреждениях ввели карантин из-за COVID-19
В Рязанской области в 22 образовательных учреждениях ввели карантин из-за COVID-19. Об этом сообщает региональная опергруппа.
В 11 школах и 4 детсадах Рязанской области ввели карантин по коронавирусу. Также, по данным региональной опергруппы, COVID-19 обнаружили в 5 ссузах и двух вузах.
Таким образом, в 22 образовательных учреждениях выявили случаи заболевания коронавирусом.
За неделю карантин сняли в одном детсаду.