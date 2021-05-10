Россиянам рассказали об опасности плесени на стенах квартиры

Плесень на стенах квартиры может вызвать опасные болезни. Об этом рассказал инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков.

Плесень на стенах квартиры может вызвать опасные болезни. Об этом рассказал радио Sputnik инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков.

Пятна плесени образуются из скопления микроскопических грибов. Некоторые из них являются патогенами — могут размножаться в тканях человека и вызывать опасные болезни, микозы или аллергию, отметил биолог.

Здоровые люди устойчивы к воздействию плесени, если концентрация грибков незначительна. По словам Дьякова, если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию, имеет ослабленный иммунитет, то находится в зоне риска. Поэтому при иммунодефиците очень часто смерть наступает от микозов, сказал биолог.

При этом, если человек принимает антибиотики, он еще более рискует подхватить грибковую инфекцию.

«Бактерии на наших кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы», — пояснил специалист.

Кроме инфекции в помещениях с плесенью может развиться аллергия, так как споры — аллерген. Моющие средства помогают на время избавиться от грибка — следует ликвидировать сырость в доме, так как грибы возникают в результате намокания, протечки труб. Также эксперт посоветовал использовать специальные препараты для борьбы с плесенью на стенах.

Напомним, в Индии на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом выросло число случаев мукормикоза. Это редкая грибковая инфекция, которую также называют «черной плесенью».