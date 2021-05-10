\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
19°
Срд, 12
18°
ЦБ USD 74.14 -0.44 08/05
ЦБ EUR 89.51 -0.17 08/05
Нал. USD 73.25 / 74.50 17:24
Нал. EUR 89.10 / 90.70 17:24
Новости
Публикации
Нестандартный маршрут. Куда из Рязани уехать на несколько дней
Сайты по продаже билетов перед майскими праздниками обв...
1 мая 10:06
12 699
В бункер или кремль. Куда рязанцам съездить в праздники на один день
Перед праздниками возникает вопрос — куда съездить, что...
30 апреля 15:43
10 372
Сокращая время. Когда поездка из Рязани до Москвы займет полтора часа?
Если рязанские пути станут такими же, как владимирские,...
29 апреля 16:48
1
16 234
Счет не оплачен, что дальше? Как не допустить отключения электроэнерги...
Наличие электроэнергии в квартире или в доме — повседне...
27 апреля 12:11
10 616
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали об опасности плесени на стенах квартиры
Плесень на стенах квартиры может вызвать опасные болезни. Об этом рассказал инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков.

Плесень на стенах квартиры может вызвать опасные болезни. Об этом рассказал радио Sputnik инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков.

Пятна плесени образуются из скопления микроскопических грибов. Некоторые из них являются патогенами — могут размножаться в тканях человека и вызывать опасные болезни, микозы или аллергию, отметил биолог.

Здоровые люди устойчивы к воздействию плесени, если концентрация грибков незначительна. По словам Дьякова, если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию, имеет ослабленный иммунитет, то находится в зоне риска. Поэтому при иммунодефиците очень часто смерть наступает от микозов, сказал биолог.

При этом, если человек принимает антибиотики, он еще более рискует подхватить грибковую инфекцию.

«Бактерии на наших кожных и слизистых покровах — первая линия обороны от сторонних инфекций. Когда мы антибиотиками их уничтожаем, там очень легко могут поселиться патогенные грибы», — пояснил специалист.

Кроме инфекции в помещениях с плесенью может развиться аллергия, так как споры — аллерген. Моющие средства помогают на время избавиться от грибка — следует ликвидировать сырость в доме, так как грибы возникают в результате намокания, протечки труб. Также эксперт посоветовал использовать специальные препараты для борьбы с плесенью на стенах.

Напомним, в Индии на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом выросло число случаев мукормикоза. Это редкая грибковая инфекция, которую также называют «черной плесенью».