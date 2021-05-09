В Индии на фоне COVID-19 началась вспышка заражений «черной плесенью»

В Индии на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом выросло число случаев мукормикоза. Это редкая грибковая инфекция, которую еще называют «черной плесенью».

В Индии на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом выросло число случаев мукормикоза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на India Today.

Это редкая грибковая инфекция, которую также называют «черной плесенью». Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего при нахождении во влажных помещениях. Такая плесень есть на поверхностях, растениях, гниющих овощах и фруктах, почве.

Чаще всего мукормикоз наблюдается у больных коронавирусом и тех, кто недавно вылечился. По словам члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ риск заразиться мукормикозом возрастает. Несколько человек из-за этой инфекции ослепли.

По данным информационного агентства PTI, в штате Махараштра минимум восемь пациентов выжили после коронавируса, но скончались из-за заражения мукормикозом.

Индия занимает второе месте на планете по числу зафиксированных случаев коронавируса — заболевших больше 22,2 миллиона.