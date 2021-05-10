Прокуратура начала проверку после падения качелей на ребенка в Клепиках
Прокуратура начала проверку после падения качелей на ребенка в Клепиках. Оценят действия лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки.
Прокуратура начала проверку после падения качелей на ребенка в Клепиках.
«В ходе проверки прокуратура Клепиковского района оценит действия лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки, а также соблюдение требований безопасности при использовании оборудования площадки», — сообщили РЗН. Инфо в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, инцидент произошел днем 10 мая в Спас-Клепиках. На мальчика упали качели.